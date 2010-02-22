«ИНГО Украина» выиграла тендер по страхованию автопарка

Николаевский филиал АСК «ИНГО Украина» выиграл тендер по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, который проводился Государственным предприятием «Николаевский Морской Торговый Порт».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Указывается, что в тендере принимали участие 14 компаний.

Как сообщили в компании, договор страхования заключен на год.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам января-сентября 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 340,5 млн. грн., сумма страховых выплат составила 203,6 млн. грн., технические резервы – 221 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».