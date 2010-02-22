Минтранс изучит ситуацию с отменой автобусных рейсов

Исполняющий обязанности министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО отмечает недопустимость массовой отмены межобластных автобусных рейсов, и сегодня поручил Государственной администрации автомобильного транспорта изучить ситуацию с многочисленными отменами автобусных рейсов, проанализировать причины, по которым перевозчики отменяют рейсы, и принять все меры для минимизации их количества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

«Наша задача – обеспечить стабильную работу транспортно-дорожного комплекса, в частности, бесперебойное движение автотранспорта и перевозки граждан, - сказал В.ШЕВЧЕНКО. - В период сложных погодных условий людям как никогда нужно стабильное транспортное сообщение».

По убеждению и.о. министра, количество рейсов, которые эксплуатируются с ограничениями, не может исчисляться сотнями, ведь над расчисткой автодорог круглосуточно работает приблизительно две тысячи дорожников. «Если мы информируем, что проезд автодорогами Украины обеспечен, то, соответственно, причин для отмены автобусных рейсов не может быть», – заметил он. Как считают в министерстве, часто под прикрытием ненастья перевозчики отменяют рейсы, которые, по их мнению, являются нерентабельными: например, к отдаленным населенным пунктам.

Как уже сообщалось, в последнее время увеличились количество рейсов на межобластных автобусных маршрутах, которые отменены или эксплуатируются с ограничениями в связи со сложными метеорологическими условиями.