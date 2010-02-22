Эксперт: Укртелеком погасит долги

ОАО «Укртелеком» сможет стать прибыльным и своевременно рассчитываться со своими обязательствами, но если сократит административные и другие расходы, которые не относятся к операционной деятельности. Так прокомментировал УНИАН информацию о возможном банкростве компании младший аналитик Foyil Securities Евгений НИКОЛАЙЧУК.

По его словам, «Укртелекому» также необходимо будет сконцентрироваться на прибыльных направления деятельности (ADSL-доступ в Интернет, фиксированная международная связь, мобильная связь, цифровое телевидение).

На сегодняшний день, по оценке аналитика, долговая нагрузка «Укртелекома» действительно значительна. В частности, около 3,4 млрд. грн. составляют кредиты банков, 450 млн. грн. – кредиторская задолженность перед операторами мобильной связи, 750 млн. грн. – выпуски облигаций (250 млн. грн. из которых необходимо погасить уже в первом полугодии в этом году).

Как сообщал УНИАН, глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР сообщил сегодня со ссылкой на расследование КРУ, что «деятельность руководства «Укртелекома» ведет к банкротству предприятия и сопровождается нарушениями законодательства».

По данным Н.ГОНЧАРА, финансовые обязательства «Укртелекома» достигли его уставного фонда. «Если уставный фонд общества 4,6 млрд. грн. то, извините, эти обязательства 4,7 млрд. грн. Вы понимаете, что это такое, это действительно угрожает реальным банкротством обществу», - сказал он.

Н.ГОНЧАР также сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Георгия ДЗЕКОНА.

В то же время сам Г.ДЗЕКОН опроверг информацию об его отставке с поста главы правления, и заявил о необоснованности информации о возможном банкротстве "Укртелекома".

В свою очередь, в Минтрансе заявили, что удивлены заявлением Н.ГОНЧАРА, и создали комиссию для проведения внутреннего расследования ситуации вокруг "Укртелекома".