«Севэлектротрансу» выделят 3 млн. грн.

«Севэлектротранс» из местного бюджета выделят 3 млн. грн. для погашения задолженности по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫ сегодня на брифинге.

«Я дал поручение, чтобы из местного бюджета были эти 3 млн. грн. погашены, потому что люди не виноваты», - сказал С.КУНИЦЫН.

При этом мэр Севастополя подчеркнул, это предприятие требует реорганизации. «Видите, троллейбусная эпопея имеет место и в Киеве, и в Харькове, значит, это уже просто система больна, и надо из нее выходить», - сказал он.