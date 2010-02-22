MTG выкупит 35% акций Viastrong

Международная телерадиовещательная группа Modern Times Group MTG AB (MTG) сегодня объявила о подписании соглашения о выкупе в Strong Media Group Ltd. (Strong Media) дополнительно 35% акций Viastrong Holding AB (Viastrong).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе MTG.

Согласно сообщению, финансовые условия соглашения не разглашаются.

Отмечается, что MTG на сегодня владеет 50% частью в Viastrong, управляещей платформой платного спутникового телевидения Viasat в Украине через ООО «Вижн ТВ». Транзакция является предметом последующего согласования соответствующими регуляторными органами и должна быть завершена в течение второго квартала текущего года.

Как отметил президент и председатель правления MTG Ганс-Хольгер Альбрехт, после успешного старта Viasat в Украине подает большие надежды и продолжает увеличивать базу премиальных абонентов на втором наиболее населенном рынке в регионе. Спрос на высококачественный локальный и международный телеконтент очевиден, и MTG намерена продолжать инвестировать в развитие платформы, которая расположена на одном из наиболее перспективных рынков платного ТВ. По его словам, успешное партнерство с Strong Media остается ключевым элементом в планах MTG развития и капитализации потенциала этого рынка. «Вместе с тем, увеличение доли в акционерном капитале увеличивает потенциал Группы за счет постоянных инвестиций, которые мы осуществляем. Недавнее приобретение 50% доли «Радуга ТВ», национальной спутниковой платформы в России, а также инвестиция в украинский бизнес еще раз демонстрирует нашу заинтересованность в бизнесе платного ТВ на рынках, которые развиваются», - подытожил Ганс-Хольгер Альбрехт

Как сообщал УНИАН, MTG подписала партнерское соглашение по созданию СП с Strong Media Group в сентябре 2007 г. и запустила в апреле 2008 платформу Viasat в Украине – первый в Украине лицензированный цифровой премиальный спутниковый оператор.

К этому времени MTG владела 50% частью и пропорционально принимала участие в прибылях и расходах бизнеса Viasat Украина. После завершения трансакции, MTG полностью консолидирует в отчетности Viasat Broadcasting операционные результаты Viasat Украина в бизнес-сегменте «Платное ТВ – рынки, которые развиваются».

Справка УНИАН. Modern Times Group – одна из ведущих международных телеридиовещательных групп с наибольшим геогроафическим покрытием вещания в Европе. MTG`s Viasat Broadcasting – ведущий оператор бесплатного и платного ТВ в Скандинавии и в странах Балтии, также осуществляет вещание в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словении, России, Украине и в Гане. В целом аудитория MTG насчитывает 125 миллионов зрителей в 30 странах мира.

MTG является крупнейшим акционером российской ведущей независимой телевизионной компании CTC Media (Nasdaq: CTCM), также MTG – оператор №1 в сегменте коммерческого радио в скандинавськом и балтийском регионах. Акции Modern Times Group MTG AB класса А та B котируются на стокгольмском фондовом рынке Nasdaq OMX Stockholm’s Large Cap market (MTGA и MTGB).

«Вижн ТВ» (VIASAT) - Первый лицензированный провайдер платного цифрового спутникового телевидения, услуга VIASAT в Украине предоставляется с апреля 2008 года.

Viasat Broadcasting предоставляет услуги спутникового платного телевидения DTH в девяти странах свыше миллиону абонентов. Viasat Baltic и украинская платформа спутникового платного ТВ насчитывает 216 тыс. премиальных абонентов состоянием на конец 2009, что включает увеличение на 9 тыс. премиальных абонентов в четвертом квартале. В 2009 году бизнес-сегмент MTG «Платное ТВ – рынки, которые развиваются» продемонстрировал годовой рост продаж на 33%, тогда как операционная рентабельность продаж составила 19%.

Viasat Украина предлагает платные пакеты телеканалов, включающие широкий перечень украинских, российских и международных каналов, а также шесть собственных тематических каналов Viasat – TV1000 East, TV1000 Russian Kino, TV1000 Action East, Viasat Sport East, Viasat History и Viasat Explorer.