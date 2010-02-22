НКРС подписала с комиссией общественных коммуникаций Латвии меморандум

Глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины Сергей КОЛОБОВ и Глава Комиссии по вопросам регулирования общественных коммуникаций Латвийской Республики Валентина АНДРЕЕВА подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования электронных коммуникаций между регуляторными органами Украины и Латвии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, главной целью документа является развитие сотрудничества в сфере регулирования электронных коммуникаций через поддержку и реализацию совместных мероприятий, обмен информацией и опытом между национальными регуляторными органами Украины и Латвии.

В рамках реализации меморандума стороны решили совместно проводить взаимные консультации и обмен информацией по специфическим секторным вопросам, стратегиям и механизмам активного сотрудничества в рамках совместных проектов в сфере регулирования электронных коммуникаций, изучать роль регуляторных органов Украины и Латвии в обеспечении развития современного сектора электронных коммуникаций.

Также достигнута договоренность об обеспечении обмена специалистами и экспертами, организации совместных семинаров, симпозиумов в сфере регулирования электронных коммуникаций.