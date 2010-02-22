Вступили в силу изменения в порядок ввоза и реализации РЭС

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие ввоз и реализацию радиоэлектронных средств (РЭ) и излучающих устройств(ИУ).

Об этом говорится в решении НКРС от 04.02.2010 № 49 (зарегистрировано в Минюсте 15 февраля 2010 года под № 161/17455) «Об утверждении Изменений в Порядок реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», решении НКРС от 04.02.2010 № 50 (зарегистрировано в Минюсте 15 февраля 2010 года под № 161/17456) «Об утверждении Перечня товаров с указанием их кодов согласно с УКТВЭД, на которые Государственным предприятием „Украинский государственный центр радиочастот” выдаются документы, необходимые для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров», а также решении НКРС от 04.02.2010 № 51 (зарегистрировано в Минюсте 15 февраля 2010 года под № 162/17457) «Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе перемещения в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения».

Целью изменений в нормативно-правовые акты является совершенствования процедур ввоза и реализации РЭС и ИУ, а также обеспечение недопущения на рынок Украины некачественных и неразрешенных для использования на территории Украины РЭС и ИУ. Кроме того, документы будут способствовать упрощению процедуры ввоза в Украину отдельных типов РЭС.