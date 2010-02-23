Продажи Toyota в январе выросли на 15,3%

Продажи автомобилей Toyota в январе текущего года выросли на 15,3% по сравнению с аналогичным прошлым периодом, сообщает k2kapital.

На рост продаж не повлиляли проблемы с отзывом всему миру. Ранее сообщалось, что из-за проблем в автомобилях компании всего будет отозвано 436 тыс. единиц Prius, нового Sai и Lexus HS250h по всему миру, в том числе 223 тыс. автомобилей будут отозваны в Японии и 150 тыс. в Северной Америке.

Признание Toyota, что она обнаружила ошибку в конструкции тормозной системы Prius, вызывает опасения, что покупатели автомобилей задумаются, прежде чем остановить свой выбор не только на Prius, но и на любом другом гибриде. Кроме того японское отделение автогиганта Toyota Motor Corp. в Кюсю (южная Япония) прекратило отгрузки Lexus HS250h и гибридных моделей SAI из-за возможных проблем с тормозами. При этом ранее компания отозвала более 8 млн. машин по всему миру для устранения дефекта с педалью газа.