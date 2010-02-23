Самолеты Lufthansa будут летать по спецграфику

Самолеты авиакомпании Lufthansa и дочерних авиакомпаний Germanwings и Cargo до пятницы будут летать по специальному графику, сообщил во вторник представитель авиакомпании, цитирует его РИА Новости.

Накануне суд Франкфурта-на-Майне призвал профсоюз пилотов Cockpit и руководство авиакомпании возобновить переговоры. Забастовка пилотов, которая должна была пройти с понедельника по четверг, теперь перенесена на 8 марта, чтобы у сторон конфликта было больше времени на переговоры и поиск решения. В понедельник из-за забастовки было отменено около 800 рейсов авиакомпании. Несмотря на прекращение забастовки, сразу восстановить график полетов не представляется возможным, поэтому пассажирам следует по-прежнему рассчитывать на задержки рейсов. Lufthansa объясняет задержки тем, что большая часть самолетов в настоящее время стоит на парковках в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Авиакомпания сможет вернуться к своему обычному графику к пятнице. Обычно Lufthansa осуществляет ежедневно около 1,8 тысячи рейсов. Профсоюз Cockpit, который проводил забастовку, требует от работодателя повышения зарплаты на 6,4% и гарантий сохранения рабочих мест.