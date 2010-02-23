В аэропортах Парижа отменена половина рейсов

Половина рейсов отменена со вторника по пятницу в парижском аэропорту Орли и четверть - в аэропорту Руасси (имени Шарля де Голля) из-за забастовки авиадиспетчеров, которые выступают против единого европейского проекта организации воздушного движения, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Согласно проекту "единого европейского неба", французские диспетчерские службы к 2012 году будут объединены со службами других пяти европейских стран. Профсоюзы опасаются, что реструктуризация "приведет к дополнительным задержкам и значительному ухудшению условий труда". Работники также боятся возможного закрытия Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC) - главного государственного органа по обеспечению авиационной безопасности, авиаперевозок и общей деятельности в сфере гражданской авиации. Забастовка авиадиспетчеров затронула в основном внутренние рейсы и вынудила закрыть небольшие аэропорты городов По, Биарриц, Гренобль, Ла-Рошель и Шамбери. Как свидетельствуют данные интернет-сайта парижских аэропортов, забастовка практически не коснулась авиасообщения между Парижем и Москвой и Парижем и Санкт-Петербургом. Управление французских аэропортов советует пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями.