ЮЗЖД с 1 марта может приостановить перевозку рабочих ЧАЭС

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) будет вынуждена приостановить с 1 марта 2010 года движение электропоездов, которые обеспечивают перевозку работников Чернобыльской АЭС от г. Славутич до электростанции, в случае неуплаты к началу весны трехмесячного долга ЧАЭС за перевозку ее работников.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

В пресс-службе отметили, что за ноябрь и декабрь 2009 года и январь 2010 года ЧАЭС задолжала железной дороге почти 2,6 млн. грн.

Согласно сообщению, ЮЗЖД вынуждена будет прибегнуть к отмене электропоездов, поскольку из-за нехватки средств не сможет обеспечивать надлежащую безопасность движения и постоянное техническое обслуживание этих поездов, закупать электроэнергию, выплачивать заработную плату железнодорожникам, которые работают на участке Славутич-Семиходы.

Перевозку работников ЧАЭС из Славутича к месту их работы и обратно обеспечивают 5 пар электропоездов.