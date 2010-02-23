Увольнение главы «Укртелекома» Дзекона - законно

Решение об увольнении Георгия ДЗЕКОНА с должности главы правления ОАО «Укртелеком», принятое наблюдательным советом (НС) 10 февраля, законно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра транспорта и связи, директор Госссвязи и член набсовета «Укртелекома» Николай ГОНЧАР.

Однако, по его словам, Олег КОПЕЙКА, который был назначен исполняющим обязанности главы правления ОАО «Укртелеком», не смог, в частности 22 февраля, попасть на территорию предприятия.

Н.ГОНЧАР отметил, что контракт с Г.ДЗЕКОНОМ истекал 22 февраля, однако последний противодействовал проведению НС с целью принятия решения о продлении контракта или его прекращении.

Он также сообщил, что некоторые члены НС отозвали свои подписи под решением НС от 10 февраля, что, по его мнению, сделано путем запугивания и т.п.

В то же время Н.ГОНЧАР отметил, что решение НС не может быть отменено отзывом подписей, а только проведением следующего заседания набсовета. Сообщения, которые появились в средствах массовой информации, об отзыве подписей членов наблюдательного совета под протоколом заседания от 10 февраля 2010 года и якобы отсутствии кворума на данном заседании, противоречат действующему законодательству, сказал он. Подписи под протоколом собраний наблюдательного совета отзыву не подлежат, а принятые решения могут быть отменены исключительно новым решением наблюдательного совета. Действующий Устав ОАО «Укртелеком» предусматривает, что решения принимаются простым большинством набсовета, то есть 5 членами.

В связи с вышеприведенным Н.ГОНЧАР отметил, что Государственная администрация связи считает необходимым заявить о незаконном захвате государственной собственности менеджментом компании с целью воспрепятствовать смене руководства и удержания незаконного контроля над ОАО "Укртелеком".

По словам Н.ГОНЧАРА, учитывая тяжелое финансовое состояние ОАО «Укртелеком» и опасность потери им прав собственности на основные технологические активы, в том числе и те, которые обеспечивают функционирование сети мобильной связи нового поколения 3G и являются залогом за кредиты, игнорирование руководством "Укртелекома" решений государства может привести к непоправимым последствиям.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, Государственная администрация связи обратилась с соответствующими письмами в Кабинет министров Украины, в Генеральную прокуратуру, в Совет национальной безопасности и обороны Украины, в профильный комитет Верховной Рады Украины и Министерство транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля на пресс-конференции глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Г.ДЗЕКОНА. Он назначен решением Набсовета компании 10 февраля 2010 г. Контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 г.

Глава правления будет избираться на конкурсной основе на собрании акционеров. Как прогнозируют в Госсвязи, для подготовки собрания акционеров необходимо около 3 месяцев.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.