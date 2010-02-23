МТСУ: Решение НС об увольнении Дзекона можно изменить

Решение Наблюдательного совета (НС) об увольнении Георгия ДЗЕКОНА с должности главы правления ОАО «Укртелеком» можно изменить только на новом заседании НС, а не путем отзыва подписей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра транспорта и связи Украины - глава Государственной администрации связи (Госсвязи), член Набсовета «Укртелекома» Николай ГОНЧАР.

Он сообщил, что некоторые члены НС отозвали свои подписи под решением Набсовета от 10 февраля, что, по его мнению, сделано путем запугивания. При этом ни Н.ГОНЧАР, ни член набсовета, замглавы Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Евгений ГРИГОРЕНКО, также присутствовавший на пресс-конференции, который не отозвал свою подпись, не назвали конкретных лиц, угрожавших им.

В то же время Н.ГОНЧАР отметил, что подписи под протоколом заседания Набсовета отзыву не подлежат, а принятые решения могут быть отменены исключительно новым решением наблюдательного совета. По его словам, действующий Устав ОАО «Укртелеком» предусматривает, что решения принимаются простым большинством набсовета, то есть 5 членами.

Н.ГОНЧАР также добавил, что отзыв подписей членов Набсовета не является основанием для отмены решения НС, а потому О.КОПЕЙКА в настоящее время является исполняющим обязанности председателя правления "Укртелекома". Однако, по его словам, О.КОПЕЙКА не смог, в частности 22 февраля, попасть на территорию предприятия.

В связи с вышеприведенным Н.ГОНЧАР отметил, что Государственная администрация связи считает необходимым заявить о незаконном захвате государственной собственности менеджментом компании с целью воспрепятствовать смене руководства и удержания незаконного контроля над ОАО "Укртелеком".

По словам Н.ГОНЧАРА, он намерен требовать от прокуратуры расследования факта давления на членов Набсовета.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля на пресс-конференции Николай ГОНЧАР сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Г.ДЗЕКОНА. Он назначен решением Набсовета компании 10 февраля 2010 г. Контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 г.

Глава правления будет избираться на конкурсной основе на собрании акционеров. Как прогнозируют в Госсвязи, для подготовки собрания акционеров необходимо около 3 месяцев.

22 февраля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил руководству Министерства транспорта и связи отстранить Николая ГОНЧАРА от должности главы Госадминистрации связи на время проведения служебного расследования, касающегося ситуации, связанной с освобождением от должности наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

И.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО сообщил, что Минтранссвязи в ближайшие дни проведет служебное расследовании данной ситуации.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.