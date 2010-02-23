70% полтавских автобусов переведены в режим работы маршруток

Вице-губернатор Полтавской области Андрей БАРАНОВ обратился в прокуратуру с требованием отменить решение горисполкома Полтавы о переводе 70% общественного транспорта города в режим работы маршрутных такси и, соответственно, удорожание пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

По ее данным, в своем обращении к прокурору Полтавской области Виктору ВОЙЦИШЕНУ А.БАРАНОВ критикует решение исполкома горсовета от 16 декабря 2009 года, которым пассажирские автобусы общего пользования переведены в режим маршрутного такси.

«Согласно приказу Министерства транспорта Украины от 21.01.1998 года № 21 на таксомоторных маршрутах количество пассажиров в автобусах не должно превышать количества мест для сидения. В то же время, автобусы, работающие в режиме маршрутного такси на маршрутах города Полтавы, загружаются пассажирами, особенно в часы пик, до полной общей емкости, что является нарушением условий их работы», - сказано в обращении.

Кроме того, А.БАРАНОВ отмечает, что в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, предоставление проезда льготным категориям граждан ограничено. На правительственную «горячую» линию и в облгосадминистрацию постоянно поступают обращения и жалобы от жителей Полтавы о безосновательном повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте и ограничении права на льготный проезд, предоставленных государством.

Поэтому А.БАРАНОВ просит прокурора области дать правовую оценку деятельности руководства Полтавского горисполкома.

По мнению А.БАРАНОВА, повышение тарифов на пассажироперевозки на 25% является необоснованным и больно ударило по полтавчанам в условиях экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года в Полтаве часть автобусов перевели в режим работы маршрутного такси и повысили стоимость проезда в них с 1 грн. до 1,25 грн.