Госфинуслуг предлагает увеличить срок действия лицензии по ОСАГО

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) инициирует увеличение срока действия лицензии на осуществление обязательного страхования гражданско ОСАГО при первом получении с 3 до 5 лет.

Об этом говорится в проекте распоряжения Госфинуслуг, обнародованном на сайте комиссии, которым вносятся изменения в Лицензионные условия осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Кроме того, распоряжением предусмотрено, что при повторном получении страховщику выдается бессрочная лицензия на ОСАГО (на сегодня при повторном получении лицензия выдается на 5 лет).