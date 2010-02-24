Кабмин: у Львовского аэропорта может быть новый инвестор
Повторный конкурс не исключен
Правительство не исключает возможности объявления нового конкурса по определению инвестора реконструкции Львовского аэропорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.
По его словам, поскольку победитель конкурса на определение инвестора аэропорта выдвигает новые требования и с ним до сих пор не заключен инвестиционный договор, Минтрансу рекомендовано уведомить победителя конкурса о возможном прекращении переговоров. Кроме того, правительство поручило Минтрансу проанализировать все обстоятельства предыдущего конкурса и подготовить материалы для объявления нового.
Как напомнил И.ВАСЮНИК, конкурс состоялся еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор проект инвестиционного соглашения не согласован, поскольку победитель выдвинул ряд дополнительных условий, не предусмотренных конкурсом. По словам И.ВАСЮНИКА, среди них: обеспечение гарантии правительства на инвестиционные средства, предоставление самостоятельного права инвестору формировать тарифы и прочее.
В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ отметил, что на сегодня строительство взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта ведутся в соответствии с графиком.
«Сегодня поднимался вопрос. в связи с тем, что не подписано соглашение с потенциальным инвестором по терминалу, продлить работы за счет бюджета по строительству терминальной части. Все сроки строительства будут выполнены», - отметил Н.КМИТЬ. По его словам, также правительство поручило ускорить роботу с подписанием инвестиционного договора, или если условия конкурса не будут выполнены, разорвать договоренности. Если такое случится, строительство будет вестись за счет бюджета до определения инвестора. Финансирование в этом году предусмотрено в размере около 600 млн. грн. на оба объекта (ВПП и терминал).
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».
Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.
По результатам заседания аукционной комиссии по привлечению инвесторов для реализации проекта строительства нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» 9 октября 2009 г. к участию в аукционе по привлечению инвесторов были допущены 2 компании – ООО «АБМ Всхуд» (Польша) и компания IMTC-MEIL.L.C. (США). Оба претендента своевременно подали необходимые документы для участия в аукционе и оплатили гарантийный взнос.
Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту «Львов» была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C.