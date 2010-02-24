Кабмин: у Львовского аэропорта может быть новый инвестор

Правительство не исключает возможности объявления нового конкурса по определению инвестора реконструкции Львовского аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По его словам, поскольку победитель конкурса на определение инвестора аэропорта выдвигает новые требования и с ним до сих пор не заключен инвестиционный договор, Минтрансу рекомендовано уведомить победителя конкурса о возможном прекращении переговоров. Кроме того, правительство поручило Минтрансу проанализировать все обстоятельства предыдущего конкурса и подготовить материалы для объявления нового.

Как напомнил И.ВАСЮНИК, конкурс состоялся еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор проект инвестиционного соглашения не согласован, поскольку победитель выдвинул ряд дополнительных условий, не предусмотренных конкурсом. По словам И.ВАСЮНИКА, среди них: обеспечение гарантии правительства на инвестиционные средства, предоставление самостоятельного права инвестору формировать тарифы и прочее.

В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ отметил, что на сегодня строительство взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта ведутся в соответствии с графиком.

«Сегодня поднимался вопрос. в связи с тем, что не подписано соглашение с потенциальным инвестором по терминалу, продлить работы за счет бюджета по строительству терминальной части. Все сроки строительства будут выполнены», - отметил Н.КМИТЬ. По его словам, также правительство поручило ускорить роботу с подписанием инвестиционного договора, или если условия конкурса не будут выполнены, разорвать договоренности. Если такое случится, строительство будет вестись за счет бюджета до определения инвестора. Финансирование в этом году предусмотрено в размере около 600 млн. грн. на оба объекта (ВПП и терминал).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.

По результатам заседания аукционной комиссии по привлечению инвесторов для реализации проекта строительства нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» 9 октября 2009 г. к участию в аукционе по привлечению инвесторов были допущены 2 компании – ООО «АБМ Всхуд» (Польша) и компания IMTC-MEIL.L.C. (США). Оба претендента своевременно подали необходимые документы для участия в аукционе и оплатили гарантийный взнос.

Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту «Львов» была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C.