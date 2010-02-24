Правительство даст Донецкому аэропорту 50 млн. грн.

Правительство на этой неделе профинансирует Донецкий аэропорт в размере 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Кабинете министров вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Как отметил он, финансирование осуществляется в соответствии с постановлением, принятым правительством в январе текущего года. «Уже на этой неделе полный объем финансирования будет передан на счет аэропорта «Донецк», это около 50 млн. грн.», - сказал он.

По словам вице-премьера, работа по реконструкции аэропорта идет по графику, в частности, как только позволит погода, восстановятся работы на взлетно-посадочной полосе. Что касается строительства терминала, то в ближайшее время закончатся подготовительные работы и с марта начнется полноценная работа по строительству.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2010 году выделит из Стабилизационного фонда на развитие аэропортов «Борисполь», «Донецк» и «Львов» почти 155 млн. грн. в рамках подготовки к Евро-2012. Об этом говорится в постановлении правительства №73 от 28 января 2010 года.

В частности, на развитие аэропорта «Донецк» будет выделено 90 млн. грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» на сегодняшний день имеет аэродром класса В, искусственную взлетно-посадочную полосу размером 2500 х 48м, асфальтобетонное покрытие. Аэродром пригоден к эксплуатации воздушных судов типов Ил-76, Ту-154 с ограничениями и классом ниже без ограничений круглосуточно. В аэропорту открыт пункт пропуска через государственную границу для международного воздушного сообщения.

Существующее состояние аэродрома не позволяет обслуживать прогнозируемые воздушные суда типа В-767, В-747.