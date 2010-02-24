КМУ утвердил проект ремонта дороги Киев-Харьков-Довжанский

Правительство утвердило проект капремонта 6 км дороги Киев-Харьков-Довжанский стоимостью 116 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

По его словам, участок дороги пролегает в Полтавской области от 164-го до 170-го километра. Длина участка 5,8 км. Утвержденным проектом предусмотрен капремонт стоимость 115 млн. 975 тыс. грн. В том числе, строительно-монтажные работы - 91,9 млн. грн., другие расходы – 24,04 млн. грн. Срок строительства 20 месяцев. Дорога категории 1б имеет 4 полосы.

Как пояснил В.ГУРЖОС, данный участок дороги Киев-Харьков-Довжанский, размещенный на территории Полтавской области, является важной магистралью, поскольку проходит по международному транспортному коридору Европа-Азия, который обеспечивает связь в направлении «Запад-Восток» и дает выход к Кавказу и Центральной Азии. Финансирование проектных работ обеспечено за счет госбюджета, а строительные работы будут выполняться за кредитные средства международных финансовых организаций.