«Киевпасстранс» требует погасить 120 млн. грн. долга

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» требует от Кабинета министров Украины срочно погасить задолженность государства за перевозку льготников.

Как говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации, государство задолжало коммунальному предприятию за перевозку льготных категорий граждан более 120 млн. грн. В сообщении отмечается, что до такого размера долг вырос на протяжении трех лет, в частности, в 2008 году недофинансирование из государственного бюджета составило 20,8 млн. грн. По данным КГГА, в 2009 году предприятие предоставило услуг по перевозке льготных категорий граждан на 228,1 млн. грн.; в 2010 г. уже фактически предоставлено услуг по перевозке льготников на 36 млн. грн., но “не компенсировано из государственного бюджета на сегодняшний день ни одной копейки”.

Если требование работников КП «Киевпасстранс» не будет выполнено, то они грозят остановкой общественного транспорта столицы.

Зарплату работники предприятия не получают с ноября 2009 года. Всего транспортникам по состоянию на 24 февраля с.г. задолжали более 35 млн. грн. зарплаты.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля с.г. газета «Сегодня» написала, что водители автобусов и троллейбусов коммунальных автопарков столицы намерены бастовать из-за невыплаты зарплаты с октября 2009 года. Как анонимно рассказал изданию один из членов профсоюза автотранспорта, уже готов план забастовки, который поддержали практически все парки. Если он начнется, заблокирован будет весь город.

11 февраля с.г. профсоюз «Киевпасстранса» заявил о напряженной ситуации в трудовых коллективах из-за невыплаты зарплат. В сообщении отмечалось также, что, кроме долгов по зарплате, существует задолженность по обязательным платежам - около 70 млн. грн. Основной причиной критического финансового состояния является то, что коммунальное предприятие, согласно действующему законодательству, должно обеспечивать перевозку льготных категорий пассажиров. В Киеве таких граждан постоянно проживает около 800 тыс. чел.

15 февраля заместитель генерального директора КП «Киевпасстранс» Сергей ЛИТВИНОВ сообщил, что трудовой коллектив предприятия ожидает решения Киевсовета об обеспечении из бюджета города выплат по долгам по заработной плате работникам предприятия. Он сказал, что несмотря на то, что на сегодняшний день не принят бюджет Киева на 2010 год, мэр города принял решение о выделении КП «Киевпасстранс» 40,9 млн. грн. для погашения задолженности, из которых на сегодняшний день предприятие получило 10 млн. грн. Остальные средства поступят после решения Киевсовета.