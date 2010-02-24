Для ОСАГО страховщик должен быть представлен во всех городах

Для получения лицензии на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) страховая компания должна быть представлена во всех населенных пунктах с населением более 200 тыс. человек.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) проекте распоряжения Комиссии, которым вносятся изменения в Лицензионные условия осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Кроме того, компания, желающая получить лицензию на ОСАГО, должна обеспечить принятие, учет и хранение сообщений участников ДТП в круглосуточном режиме по номеру бесплатной многоканальной телефонной линии.

В проекте распоряжения отмечается, что страховщик должен обеспечить урегулирование страховых событий по договорам ОСАГО на всей территории Украины, для чего страховщик имеет право создавать собственные подразделения или привлекать других субъектов предпринимательской деятельности, в том числе других страховщиков.

Также указывается, что страховщик, подавший заявку на получение лицензии, должен на последнюю отчетную дату, которая предшествует дате подачи документов на получение лицензии, и на любую дату после получения лицензии иметь превышение фактического запаса платежеспособности (нетто-активов) над расчетным нормативным запасом платежеспособности не менее чем на 25%, но не меньше 1 млн. евро по курсу НБУ на дату расчета отмеченных показателей.

При этом, согласно проекту распоряжения, требование в части превышения фактического запаса платежеспособности над нормативным не менее чем на 1 млн. евро для страховщиков, которые на 1 января 2010 года являлись членами Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины, начинает применяться с 1 января 2011 года.