«Укрзализныця» в 2010 году закупит свыше 2 тыс. полувагонов

В 2010 году «Укрзализныця» планирует закупить 2225 полувагонов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Из них 1400 будут приобретены для Донецкой железной дороги и 825 - для Приднепровской.

Кроме того, запланировано отремонтировать свыше 30,8 тыс. грузовых вагонов, из них в условиях депо – 28,4 тыс. вагонов, осуществить капитальный ремонт - 1,4 тыс. вагонов, продлить срок эксплуатации - 1000 вагонов.

В текущем году также запланировано модернизировать свыше 9 тыс. вагонов, что значительно увеличит их эксплуатационный ресурс и будет способствовать повышению уровня безопасности движения поездов.

Обновление подвижного состава будет осуществляться и путем приобретения новой техники. Кроме того, в этом году «Укрзализныця» продолжит сотрудничество с вагоностроительными заводами Украины в разработке новых образцов техники, таких как вагон-цистерна и вагон-платформа.