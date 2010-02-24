Эксперт: оборотных средств Укртелекома достаточно

Оборотных средств ОАО «Укртелеком» достаточно для обслуживания текущих обязательств.

Так директор аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ прокомментировал УНИАН информацию о возможном банкротстве компании.

«В банкротство «Укртелекома» мы не верим, оборотных средств компании достаточно для обслуживания текущих обязательств», – отметил он.

По словам С.НЕВМЕРЖИЦКОГО, неудовлетворительные финансовые показатели – частая причина смены руководства крупных компаний, и не только в Украине. В то же время, по его мнению, «для рентабельной работы компания нуждается в приватизации и применении инновационной бизнес-модели». «В противном случае компания рискует быть убыточной и дальше», – добавил он.

Ранее младший аналитик Foyil Securities Евгений НИКОЛАЙЧУК высказал УНИАН мнение, что ОАО «Укртелеком» сможет стать прибыльным и своевременно рассчитываться по своим обязательствам, если сократит административные и другие расходы, которые не относятся к операционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля т.г. глава Государственной администрации связи (Госсвязи), член наблюдательного совета «Укртелекома» Николай ГОНЧАР сообщил, что исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Укртелеком» назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Георгия ДЗЕКОНА. Он назначен решением набсовета компании 10 февраля 2010 года. Контракт с прежним председателем правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 г.

Глава правления будет избираться на конкурсной основе на собрании акционеров.

Как прогнозируют в Госсвязи, для подготовки собрания акционеров необходимо около 3 месяцев.

22 февраля т.г. первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил руководству Министерства транспорта и связи отстранить Н.ГОНЧАРА от должности главы Госадминистрации связи на время проведения служебного расследования, касающегося ситуации, связанной с освобождением от должности набсоветом ОАО «Укртелеком» председателя правления компании Г.ДЗЕКОНА.

И.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО сообщил, что Минтранс в ближайшие дни проведет служебное расследовании данной ситуации.