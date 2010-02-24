МАУ снизила чистую прибыль

Чистая прибыль совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), полученная по итогам 2009 года, составила 7,9 млн. грн., что на 27% меньше, чем в 2008 году, когда авиакомпания получила 10,8 млн. грн. прибыли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Согласно сообщению, доход от реализации услуг МАУ в 2009 году составил 2,2 млрд. грн., что превышает аналогичный показатель 2008 года на 16%, или 1,9 млрд. грн. Операционная прибыль авиакомпании в 2009 году составила 40 млн. грн., что в 2 раза меньше, чем в 2008 году, когда МАУ получила 83 млн. грн. операционной прибыли.

«Финансовые результаты деятельности авиакомпании за 2009 год хуже показателей предыдущих лет по объективным причинам. Глобальный финансово-экономический кризис оказал резко негативное влияние на авиационную отрасль. Но в то время, когда общее падение объемов рынка авиационных перевозок в Украине составило 17%, объемы перевозок МАУ сократились только на 6%. 2009 год стал для МАУ десятым подряд прибыльным годом, в первую очередь благодаря успешно реализованной программе антикризисных мер, обновлению флота и развитию полетов на перспективных рынках», – отметил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Кувейт, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и другие – 6%.