«Борисполь» предлагает инвесторам обменять облигации

Государственный международный аэропорт «Борисполь» в рамках реструктуризации облигационного займа предлагает инвесторам обменять облигации серии 3-А, которые должны быть погашены в апреле 2010 года, на новые трехлетние облигации.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета ПАО КБ «Евробанк» Константин ФЕДИНА.

По его словам, ставка по новым облигациям будет повышена с 10% до 16% годовых. При этом гарантируется доходность не менее 14% годовых в долларах США. «Окончательно условия обмена будут согласованы c Министерством транспорта и связи, а также Министерством финансов Украины», – отметил К.ФЕДИНА.

Отметим, «Евробанк» является одним из финансовых консультантов «Борисполя» по реструктуризации задолженности.

Как сообщал УНИАН, общий объем эмиссии облигаций ГМА «Борисполь» составляет 300 млн. грн., номинал одной облигации – 1 тыс. грн. Срок обращения – 5 лет: с 25 апреля 2005 года по 19 апреля 2010 года. Купонный (номинальный) доход – 10% годовых на весь период обращения. Выплата купонного дохода проводится ежеквартально. Досрочный выкуп не предусмотрен. Лид-менеджером и платежным агентом выпуска является АКИБ "УкрСиббанк", депозитарием – ОАО "МФС".

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и представляет собой многопрофильное предприятие, объединяющее работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.