«Укрзализныця» подготовилась к весеннему наводнению

Железнодорожники Украины подготовились к возможному весеннему наводнению, что позволит своевременно отреагировать на возникновение внештатных ситуаций в работе железнодорожного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом заявил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Владимир КОРНИЕНКО во время совещания в министерстве под председательством и.о. министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

«Укрзализныця» работает в плановом режиме», – сказал он, прибавив, что специалисты предприятия провели предварительное обследование и выявили 441 место, которое потенциально может пострадать в результате весеннего наводнения. Именно на эти места будут направлены основные усилия железнодорожников.

По словам В.КОРНИЕНКО, еще в декабре 2009 года был выдан приказ «Укрзализныци» о подготовке инженерных сооружений железных дорог Украины к пропуску ледохода и весеннего паводка 2010 года. Кроме того, на каждой из железных дорог сформированы соответствующие штабы с целью оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время уже сформированы 23 противоразмывочных поезда, а также достаточный запас камней (24 тыс. куб. м). «Карьеры продолжают работать, чтобы при необходимости пополнить запасы камнями», – прибавил он.

Напомним, и.о. министра транспорта дал поручение руководителям подотраслей принять все возможные меры для подготовки работы объектов транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи к весеннему наводнению. Выполнение этих мероприятий находится под личным контролем и.о. министра В.ШЕВЧЕНКО.