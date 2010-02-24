Ан-148 начал выполнять рейсы в Европу

В феврале региональный реактивный самолет Ан-148, летающий под флагом «АэроСвит», начал выполнять рейсы в Европу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГП «Антонов», первые из них состоялись по маршруту Киев–Варшава–Киев.

Возможность выполнять такие полеты обеспечена благодаря современному бортовому радиоэлектронному оборудованию самолета и подтверждена в ходе сертификационных испытаний Ан-148. «Ан-148 – это, по сути, летающий компьютер. Он соответствует всем современным и перспективным нормам летной годности и безопасности полетов. В частности, самолет успешно прошел цикл испытаний в системе точной зональной навигации P-RNAV, доказав тем самым способность летать в зонах европейских аэропортов с требуемой точностью», - отмечает президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Испытания по полетам в системе точной зональной навигации P-RNAV, которые являются необходимой частью сертификационных испытаний по европейским нормам летной годности, выполнялись Ан-148 в действующих зонах P-RNAV аэродромов Хельсинки (Финляндия) и Берген (Норвегия) по терминальным процедурам этих аэродромов.

В ближайшее время ожидается расширение международной сети маршрутов полетов Ан-148.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2009 г. авиакомпания «АэроСвит» начала выполнять регулярные перелеты на первом самолете Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 13 декабря 2009 г. выполнил первый международный коммерческий рейс по маршруту Одесса-Москва (Шереметьево) под флагом авиакомпании «АэроСвит». В России украинско-российский самолет Ан-148 осуществил первый коммерческий рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва также в декабре 2009 г.

Справка УНИАН. Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полёта составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость - 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолёту совершать взлёты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолёт спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.