Правительство уволило Гончара

Правительство по результатам служебного расследования освободило Николая ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины - председателя Государственной администрации связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Расследование завершено. Руководитель Главгосслужбы докладывал руководству правительства результаты, и по итогам служебного расследования принято решение о его увольнении», - сказал П.КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля председатель Государственной администрации связи Н.ГОНЧАР на пресс-конференции сообщил, что и.о. председателем правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Георгия ДЗЕКОНА. Он назначен решением наблюдательного совета компании 10 февраля 2010 г. По его словам, контракт с бывшим председателем правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 г.

В свою очередь и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО заявил, что в Минтрансе не было никакой информации о планах принять такое решение на заседании наблюдательного совета 10 февраля. В.ШЕВЧЕНКО заявил, что согласно Кодексу законов о труде Г.ДЗЕКОН должен продолжать находиться в должности, которую он занимает.

Минтранссвязи совместно с Главным управлением государственной службы Украины по поручению первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА проводили служебное расследование ситуации.