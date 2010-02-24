В Черниговской обл. грузоперевозки сократились

Грузовым транспортом Черниговской области в январе 2010 года было перевезено 128,9 тыс. тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Согласно сообщению, грузооборот в области за отчетный период составил 49,4 млн. т/км, что на 12,4% меньше аналогичного показателя за январь 2009 года.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 108,5 тыс. тонн грузов, выполнив грузооборот в объеме 39,3 млн. т/км, что составляет соответственно 96,1% и 92,4% от уровня января 2009 года.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила соответственно 69,7% и 82% от общего объема.

Речным транспортом области в январе 2010 года осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. Объемы грузоперевозок речного транспорта составили 77,9% от уровня января 2009 года, грузооборота – 72,8%.