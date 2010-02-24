В Хлебную гавань Одесского порта проложен фарватер для современных контейнеровозов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, 23 февраля к 42-му причалу Одесского морского торгового порта подошел контейнеровоз «CMA CGM Baudelaire» длиной 300 м (флаг Германии). Это первое судно типа «постпанамакс», пришвартовавшееся возле терминала, которым оперирует компания «Бруклин-Киев порт».

Прежде чем это стало возможным, Одесский порт выполнил первый этап дноуглубительных работ отдельных участков Хлебной гавани, в частности, второго колена подходного канала Заводской гавани. Таким образом, теперь в Хлебную гавань проложен фарватер для современных контейнеровозов.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.