Укрморречфлот разработал меры против возможного наводнения

Государственная администрация морского и речного транспорта по поручению исполняющего обязанности министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО принимает меры по минимизации возможных последствий наводнения 2010 года.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, в настоящее время уже утвержден План мер Укрморречфлота по подготовке к ледоходу, наводнению и паводкам в 2010 году и внедрена Схема организации взаимодействия, управления связи и оповещения Укрморречфлота в сложный период.

В морских торговых портах Украины, которые находятся на внутренних морских судоходных путях (Николаев, Херсон, Рени, Измаил), созданы комиссии по борьбе с наводнением, приведены в готовность аварийно-спасательные службы портов, утвержден и принят к выполнению план противопаводковых мероприятий.

Кроме того, Государственная администрация морского и речного транспорта разработала и подала в МЧС Украины перечень первоочередных мер, направленных на минимизацию негативных последствий наводнения.

Как отмечается в сообщении, государственные предприятия отрасли уже провели активную подготовку к возможной сложной ситуации. В частности, Государственное предприятие «Укрводшлях» осуществило оценку водной обстановки на р. Днепр и на днепровских водохранилищах и утвердило собственный план мероприятий. Предприятие отвечает за обеспечение технической готовности судоходных шлюзов как составных частей единого комплекса гидротехнических сооружений Днепровского каскада к весеннему наводнению.

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства собрала и обобщила информацию об имеющихся плавсредствах ледового класса на реках Днепр, Десна, Припять, Южный Буг. Инспекция будет контролировать оборудование спасательных постов в портах, судоходных компаниях, судоремонтных заводах, в местах отстоя флота и судоходных шлюзах, а также проведет учения и проверку знаний членов экипажей относительно действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на судах.

Также планируется провести очистку береговой линии от металлолома и других предметов, которые могут стать подводными препятствиями для спасения, закрепить береговые знаки, определить зоны возможного затопления территории предприятий и уточнить планы эвакуаций.

«Вопрос подготовки к возможному наводнению находится под постоянным контролем. В Государственной администрации морского и речного транспорта создан соответствующий штаб, который работает круглосуточно», – подчеркнул председатель Укрморречфлота Михаил ЧУБАЙ.