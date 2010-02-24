Минюст зарегистрировал расчетные таксы за доступ к сетям операторов

Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 4 февраля 2009 года № 52 «Об утверждении расчетных такс на услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций».

Как сообщили УНИАН в НКРС, документ зарегистрирован 22 февраля т.г. под № 177/17472.

Согласно сообщению, документ предусматривает расчетные таксы на доступ к сетям операторов, занимающих монопольное положение на соответствующих рынках, для завершения соединений в фиксированных и мобильных сетях при предоставлении услуг местной, междугородной и мобильной связи.

Расчетные таксы на услуги местного завершения соединений на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной местной телефонной связи установлены граничными и могут быть уменьшены по взаимной договоренности операторов не более чем на 20%.

Расчетные таксы на услуги доступа при предоставлении услуг фиксированной междугородной телефонной связи установлены едиными для зоновых и междугородных соединений.

Расчетные таксы для завершения соединений на сетях подвижной (мобильной) связи определены едиными независимо от происхождения трафика (с фиксированных или мобильных).

Расчетные таксы вступают в силу с момента их официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, расчетные таксы рассчитываются в зависимости от себестоимости услуг, которые должны быть предоставлены НКРС.

В 2009 году между рядом операторов возникли конфликты по поводу размеров таких такс, что привело к длительной неоплате таких услуг операторами и многочисленным судебным процессам. В частности, «Укртелеком» требовал повышения стоимости доступа с сетей мобильных операторов на свою сеть.