Апелляционный хозсуд подтвердил правомерность решения АМК

Сегодня Киевский межобластной апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб со стороны ЗАО СП «Кребо», ПАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл» и ГП «МА «Борисполь», оштрафованных Антимонопольным комитетом Украины (АМК) в целом на 265 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, следовательно, Киевский межобластной апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области, принятое по иску АМК к отмеченным предприятиям.

«Оценив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, коллегия судей апелляционного хозяйственного суда пришла к выводу, что решение Хозяйственного суда Киевской области от 04.09.2009 года по делу №20/183-09 принято в соответствии с требованиями действующего законодательства и основания для его отмены и удовлетворения апелляционных жалоб отсутствуют», – цитирует пресс-служба постановление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, 4 сентября 2009 года Хозяйственный суд Киевской области полностью удовлетворил исковые требования АМК относительно взыскания штрафов с ЗАО СП «Кребо» (125 млн. грн), ПАО «Укртатнафта» (110 млн. грн), ООО «ЛУК Авиа Ойл» (20 млн. грн) и ГП «МА «Борисполь» (10 млн. грн) и наложение обязательств привести цены на услуги к экономически обоснованной величине. Основанием для этого иска стало невыполнение ответчиками решения АМК в добровольном порядке.

В то же время, как уже сообщалось по результатам судебного разбирательства исков отмеченных предприятий, Хозяйственный суд Киева, Киевский апелляционный хозяйственный суд и Высший хозяйственный суд Украины подтвердили законность решения АМК относительно ООО «ЛУК Авиа Ойл» и ГП «МА «Борисполь».

Кроме того, Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердили правомерность решения АМК относительно ЗАО СП «Кребо».

Рассмотрение кассационной жалобы ЗАО СП «Кребо» в Высшем хозяйственном суде Украины должно состояться в марте этого года.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2009 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением на этом рынке.