В Кировоградской обл. реализация услуг связи сократилась

В Кировоградской области реализация услуг связи населению по итогам 2009 года сократилась на 8,9% по сравнению с 2008 годом – до 398,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, за отчетный период наибольшая часть доходов получена от реализации услуг мобильной связи – 48,9%, а также почтовой (12,9%), телефонной городской (12,4%) и телефонной междугородней (9,4%) связи.

Объем реализации почтовых услуг населению в 2009 году составил 145,4 млн. грн., что на 21,6% меньше, чем в 2008 году. Доля доходов от оказания услуг почты и связи населению в их общем объеме составила 36,5% (в 2008 году – 41%).