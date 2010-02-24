Черпицкий назначен первым замминистра
21:43, 24 февраля 2010Транспорт/Связь
0
Транспорта и связи
Кабинет Министров Украины назначил Александра ЧЕРПИЦКОГО первым заместителем министра транспорта и связи Украины.
Текст соответствующего распоряжения от 17 февраля 2010 года N 226-р опубликован на сайте Bерховной Pады Украины.
Напомним, А.ЧЕРПИЦКИЙ в 2008 году занимал должность заместителя председателя Государственного комитета земельных ресурсов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter