Черпицкий назначен первым замминистра

Транспорта и связи

Кабинет Министров Украины назначил Александра ЧЕРПИЦКОГО первым заместителем министра транспорта и связи Украины. Текст соответствующего распоряжения от 17 февраля 2010 года N 226-р опубликован на сайте Bерховной Pады Украины. Напомним, А.ЧЕРПИЦКИЙ в 2008 году занимал должность заместителя председателя Государственного комитета земельных ресурсов.

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