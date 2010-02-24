Черпицкий назначен первым замминистра

21:43, 24 февраля 2010
Транспорт/Связь
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Транспорта и связи

Кабинет Министров Украины назначил Александра ЧЕРПИЦКОГО первым заместителем министра транспорта и связи Украины.

Текст соответствующего распоряжения от 17 февраля 2010 года N 226-р опубликован на сайте Bерховной Pады Украины.

Напомним, А.ЧЕРПИЦКИЙ в 2008 году занимал должность заместителя председателя Государственного комитета земельных ресурсов.

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