В Донецкой обл. на 29% повышены тарифы

В Донецкой области на 28,6% повышены тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, губернатор Владимир ЛОГВИНЕНКО подписал распоряжение «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом» о повышении тарифов на перевозку 1 пасс./км с 0,14 грн. до 0,18 грн. (без НДС). Тарифы повышены для всех перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

В пресс-службе отметили, что указанное распоряжение было принято с соблюдением всех требований Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», а именно: был осуществлен анализ регуляторного влияния этого акта, который был обнародован вместе с проектом распоряжения на официальном сайте облгосадминистрациии и в газете «Жизнь»; после месячного срока от обнародования представительством Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Донецкой области были вынесены решения о согласовании проекта данного регуляторного акта; распоряжение вступило в силу со дня обнародования регуляторного акта, а именно: объявление в газете «Жизнь» от 16.02.2010 г.

В настоящее время осуществляется проверка таблиц стоимости проезда, предоставленных перевозчиками. После проверки таблиц стоимости проезда с перевозчиками будут заключены дополнительные соглашения, отметили в ОГА.