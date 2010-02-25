General Motors намерен закрыть производство Hummer

Американский автогигант General Motors объявил в среду о намерении закрыть производство внедорожника Hummer. Такое заявление было сделано после того, как китайская корпорация "Сычуань Тэнчжун" фактически вышла из сделки по приобретению этого известного автомобильного брэнда, сообщает ИТАР-ТАСС.

Намерение купить контрольный пакет и право на производство внедорожника Hummer китайская корпорация проанонсировала еще в начале лета прошлого года, однако с тех пор сроки ее завершения несколько раз переносились. В последний раз "Сычуань Тэнчжун" объявила, что для окончательной покупки Hummer ей необходимо заручиться одобрением своего правительства. Однако сегодня руководство General Motors сообщило, что до сих пор не может получить от китайской стороны четкой информации о ходе сделки, в том числе окончательной даты ее завершения.

"Мы очень расстроены тем фактом, что сделка с "Сычуань Тэнчжун" не состоялась, - сказал в специальном заявлении вице-президент американского концерна Джон Смит. - Но General Motors готова сотрудничать с рабочими, представителями дилерской сети и поставщиками, чтобы деятельность по сворачиванию производства проходила поэтапно, организованно и ответственно".

Американский брэнд Hummer получил свои первые минуты славы в 1992 г, когда созданный для военных автомобиль начали покупать обычные граждане. Однако после кризиса 2008 г, когда цены на бензин сильно подскочили, и содержание мощных Hummer стало обходиться их владельцам слишком дорого, продажи резко упали и до сих пор так и не восстановились.