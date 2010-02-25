"Пробки" обходятся США 87 млрд долл. в год

Финансовые издержки американской экономики из-за перегруженных транспортных магистралей составляют около 87 миллиардов долларов, приводит журнал Forbes данные Техасского института транспорта (Texas Transportation Institute).

Экономическая рецессия заметно отразилась на трафике, разгрузив трассы США. Однако первые признаки оздоровления вновь обострили проблему пробок на дорогах - издержки времени в период с августа по октябрь 2009 года выросли с 8% до 10%.

В список самых проблемных с точки зрения дорожного движения американских мегаполисов попали Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Даллас. Однако самое неблагополучная ситуация сложилась в Лос-Анджелесе. Около 35% времени за рулем жители этого города проводят в пробках.

В докризисном 2007 году временной "налог на пробки" здесь достиг своего пика, составив 45% общего времени, проведенного на колесах.

Самым "узким" местом на транспортных магистралях США является трасса Лос-Анджелес - Лонг-бич - Санта-Ана. На голливудском фривее заторы происходят 85 часов в неделю. Больше всего стоят в пробках те, кто отваживается ехать по трассе в 5 часов вечера в четверг, передает РИА "Новости".