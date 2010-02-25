В Черниговской обл. объем пассажирских перевозок сократился на 3,4%

Пассажирским транспортом Черниговской области на протяжении января 2010 г. перевезено 9 млн. 958,5 тыс. пассажиров, что составляет 96,6% показателя января 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Пассажирооборот выполнен в объеме 87,5 млн. пасс./км (104% к январю 2009 года).

Пассажирским автотранспортом, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезено 6 млн. 890 тыс. пассажиров (96,6% к январю 2009 г.). Объем выполненного пассажирооборота составил 73,6 млн. пасс./км (105,5%).

Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 3,6%, в т.ч. с платным проездом – на 9,2%.