Полтавская ОГА просит Кабмин выделить 30 млн. грн.

Полтавская облгосадминистрация направила Кабинету министров Украины телеграмму с просьбой выделить 30 млн. гривен на ремонт 200 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-губернатор Полтавской области Сергей ЯСИНСКИЙ.

По его словам, сегодня в результате сложных погодных условий января-февраля 2010 года и незавершенного ремонта автодорога оказалась в непроезжем состоянии.

«Если не произвести немедленно ее капремонт, возможно полное прекращение движения автотранспорта от столицы в направлении Харькова, Донецка, Днепропетровска, Луганска», - сказал вице-губернатор.

По его словам, в связи с отсутствием бюджета-2010 область исчерпала все ресурсы дорожных предприятий и возможность финансировать по временной смете службу автомобильных дорог.

«Ликвидация снежных заносов и обеспечение подъездов к 500 населенным пунктам области - вот на что направлены силы имеющихся дорожных подразделений. На это мы указали в телеграмме правительству», - сказал С.ЯСИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сообщил, что правительство утвердило проект капремонта 6 км дороги Киев-Харьков-Довжанский от 164-го до 170-го километра стоимостью 116 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2009 году для Полтавской области в Госбюджете было предусмотрено более 300 млн. грн. на ремонт дорог, из которых реально выделено 200 млн. грн.