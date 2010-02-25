Из-за непогоды отменен 21 межобластной рейс

По состоянию на утро 25 февраля из-за сложных погодных условий отменен 21 рейс на 21 межобластном маршруте с автостанций ГП «Киевпассервис», а также в Хмельницкой, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, проезд на автомобильных дорогах государственного значения в Украине обеспечен. Однако осложнен проезд на некоторых автодорогах местного значения в Луганский (по одной дороге), Полтавской (на двух) и Хмельницкой областях (усложнен проезд к 6 населенным пунктам в 2 районах). В других областях проезд обеспечен. В Херсонской области из-за размыва земляного полотна по-прежнему закрыто движение транспортных средств на автодороге О-220113 от автодороги Т-04-03 – Змиевка (движение закрыто с 22 февраля).

На зимнем содержании дорог работают 195 механизмов и 282 рабочих.

По данным министерства, железнодорожный комплекс функционирует без сбоев, поезда курсируют в соответствии с графиком. Для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры задействованы 1214 работников и 16 единиц техники.

Что касается работы аэропортов, по состоянию на утро 25 февраля закрыт аэропорт Полтава. Там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.

Безопасность судоходства в сложных погодных условиях обеспечена, все объекты морского и речного транспорта работают в штатном режиме.