Авиакомпания «Якутия» купит еще 10 самолетов Ан-140

Авиакомпания «Якутия» (Россия) намерена до 2015 года пополнить свой парк еще 10 самолетами Ан-140. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов», являющемся разработчиком самолета.

В сообщении отмечается, что до настоящего времени три Ан-140, первый из которых начал эксплуатироваться в сентябре 2006 года, выполнили более 3800 полетов общей продолжительностью более 9500 часов на внутренних авиамаршрутах Республики Саха (Якутия, РФ).

Представители эксплуатанта отмечают возможности Ан-140 по выполнению полетов в условиях низких температур – до –55°С, базированию на грунтовых ВПП, включая галечные, которых в Якутии большинство. В таких условиях не могут работать турбовинтовые региональные самолеты, созданные ATR, Bombardier, SAAB. Зачастую Ан-140 является единственным средством связи между отдаленными районами и столицей Республики. Он летает в двадцать три аэропорта внутри Якутии, а также из Якутска в Хабаровск, Магадан, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский.

При этом в авиакомпании отмечают преимущества Ан-140 перед его предшественником Ан-24, в частности, значительное превосходство нового самолета по топливной эффективности и уровню комфорта.

«Мы благодарны авиакомпании «Якутия», которая поддержала проект Ан-140, стала ведущим эксплуатантом этого самолета в России. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников компании в освоении Ан-140. Работая в тесном контакте с ними, «Антонов» ставит своей первоочередной задачей обеспечение высокого уровня сопровождения эксплуатации этого, а также других типов самолетов «Ан», - отметил президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он пришел на смену Ан-24, который находится в эксплуатации уже более 40 лет.

Ан-140 обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на предприятии HESA (Исфахан, Иран), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия).

На базе самолета Ан-140 планируется создание целого семейства самолетов по типу Ан-24/26/30/32: грузового, административного, специального назначения (ледовой и рыбной разведки, аэрофотосъемочного, патрульного), а также варианта с удлиненным фюзеляжем на 68 пассажиров.