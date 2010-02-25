Поступления за растаможивание контейнеров сократились

Сумма оплаченных платежей за растаможивание товарных контейнеров в 2009 г. сократилась в 1,6 раза, по сравнению с 2008 г., и составила 7,264 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., количество товарных контейнеров, ввезенных в Украину, сократилось на 60,5% - с 349 до 138 тыс. штук.

В то же время, сумма платежей за растаможивание одного контейнера в 2009 г. выросла на 4,5%, по сравнению с 2008 г. – с 6,488 тыс. долл. до 6,777 тыс. долл.

По словам главы ведомства Анатолия МАКАРЕНКО, сегодня практикуется растаможивание товарных контейнеров не по месту импорта, а в других регионах, поскольку таким образом можно занизить таможенную стоимость контейнеров. В свою очередь, таможенники пытаются предотвратить такие схемы.