Аэропорт в Полтаве частично возобновил свою работу

25 февраля 2010 года частично возобновлена работа аэропорта в Полтаве, в котором накануне проводилась очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в настоящее время аэропорт может принимать только самолеты третьего и четвертого классов, а также вертолеты всех типов.