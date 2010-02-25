Укрзализныця сформирует дополнительные запасы бутового камня

До 10 марта в карьерах «Укрзализныци» будут сформированы дополнительные запасы бутового камня – 50 тыс. куб. м, который в случае необходимости будет оперативно применен для борьбы с весенним паводком.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В целом начальники железных дорог утвердили „Оперативные планы подготовки сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к пропуску весеннего паводка в 2010 году”, согласно которым создан аварийный запас противоразмывных материалов – 24078 куб. м, в том числе бутовый камень – 8445 куб. м, щебень – 12803 куб. м, песок – 2830 куб. м, определены места их складирования.

В целом на железных дорогах Украины сформированы 23 противоразмывных поезда и 13 водопоездов: на Львовской железной дороге – 11 противоразмывных поездов, на Юго-Западной – 10 противоразмывных поездов, на Южной – 2 противоразмывных поезда и 13 водопоездов. При необходимости их количество будет увеличено, отмечают в ведомстве.

Напомним, “Укрзализныця” готовит транспортно-дорожный комплекс к пропуску ледохода и весеннего наводнения. На каждой из шести железных дорог работают оперативные штабы, которые осуществляют дополнительные мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации участков железнодорожного полотна, которые находятся в сложных инженерно-геологических условиях. По результатам осмотра инженерных сооружений осенью 2009 г. специалисты предварительно определили свыше 440 наиболее опасных участков, на которых во время движения локомотивные бригады должны быть особенно внимательны. За опасными местами земляного полотна закреплены ответственные работники. Также действует приказ генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА „О подготовке инженерных сооружений железных дорог Украины к пропуску ледохода и весеннего паводка в 2010 году”.