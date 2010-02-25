Из-за подъема уровня воды в реках Луганской обл. закрыто движение

В Луганской области с 25 февраля из-за подъема уровня воды на реках Айдар и Лугань закрыто движение на 3 участках автодорог местного значения. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, в Новопсковском районе закрыто движение на автодороге Т-13-07 Сватово-Новопсков-Милово, с. Осиновое, где на р. Айдар затоплены подходы к мосту, уровень воды над проезжей частью - 20 см. В Старобельском районе закрыто движение на автодороге О131706 Шульгинка-Каменка-Малохатка, где возле с. Хворостяновка затоплен мост (уровень воды над мостом - 45 см) и подходы к мосту. В Славяносербском районе закрыто движение на автодороге О131501 Фрунзе-Красный Луч, где в г. Зимогорье затоплены подходы к мосту, уровень воды над проезжей частью - 10 см.

По данным Минтранссвязи, все еще осложнено движение по местным автодорогам в Полтавской (2 дороги) и Хмельницкой (сеть дорог к 6 населенным пунктам в 2 районах) областях. В то же время в Херсонской области возобновлено движение транспортных средств на автодороге О-220113 от автодороги Т-04-03 – Змеевка, которое было закрыто с 22 февраля.

На зимнем содержании дорог по всей Украине работают 606 механизмов и 937 рабочих.