Убытки ЛЖД от пригородных перевозок выросли

По итогам 2009 года Львовская железная дорога (ЛЖД) только от пригородных перевозок понесла убытки на сумму 510 млн. грн. (против 343,7 млн. грн. в 2008 г.), что на 48% больше 2008 г. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

По данным пресс-службы, этой суммы хватило бы, чтобы приобрести 9 новых электропоездов или капитально отремонтировать 73 таких машины. Также за эти средства можно было осуществить закупку или капитальный ремонт тысяч моторных колесных пар, колесных пар вагонов, тяговых двигателей, генераторов и т.п.

Как отмечают на ЛЖД, учитывая убытки от всех пассажирских перевозок, магистраль могла бы существенно обновить парк подвижного состава.

По информации пресс-службы, финансовое положение железной дороги и ее работников обязывает максимально экономить средства: на протяжении 2009 года заработная плата железнодорожников практически оставалась на уровне 2008, в то же время цены на жизненно необходимые продукты и средства росли неоднократно.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году убытки ЛЖД от перевозки пассажиров в дальнем внутригосударственном сообщении составили 754 млн. 406 тыс. грн., в пригородном сообщении – 343 млн. 651 тыс. грн.