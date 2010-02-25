ЛЖД начнет мониторинг пригородных направлений

Львовская железная дорога (ЛЖД) с 1 марта начнет мониторинг населенности дизель- и электропоездов на территории всех семи охватываемых ею областей Западной Украины, а также логистику данных направлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

По его результатам мониторинга, согласно решению руководства и трудового коллектива железной дороги, поезда с населенностью менее 30% будут отменены или начнут курсировать только в определенные дни.

Как отмечается в сообщении, цель этих мероприятий – снижение потерь от перевозки пассажиров.

Львовская железная дорога обращает внимание пассажиров на то, что мониторинг населенности поездов будет проводиться по количеству проданных билетов, а не фактическому количеству пассажиров в вагонах, поскольку от 40% до 80% (в зависимости от направления) пассажиров не оплачивают проезд.

По данным ЛЖД, на сегодняшний день перевозки пассажиров в пределах Львовской магистрали осуществляют 166 пар пригородных поездов. Как засвидетельствовали проверки, значительное количество поездов являются малозаселенными, что способствует росту убыточности пригородных перевозок.

В то же время на протяжении прошлого года возросло количество обращений от общин сел, поселков и городов, а также органов местного самоуправления с просьбой о введении дополнительных рейсов дизель- и электропоездов на отдельных направлениях.

Железная дорога готова рассматривать предложения относительно введения дополнительных рейсов на отдельных направлениях или внедрения новых направлений, но лишь на арендной или договорной основе и с гарантией со стороны заказчиков возмещения ущерба до нулевой рентабельности.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года убытки ЛЖД от пригородных перевозок пассажиров составили 510 млн. грн. против 343,7 млн. грн. в 2008 году.