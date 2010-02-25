ДЖД заявила о готовности к весеннему наводнению

Донецкая железная дорога подготовила свой транспортно-дорожный комплекс к возможному весеннему наводнению.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, на ДЖД уже работает оперативный штаб, который осуществляет дополнительные меры для обеспечения надежной эксплуатации участков железнодорожного полотна, которые находятся в сложных инженерно-геологических условиях. Штаб способен своевременного отреагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты железной дороги отмечают, что круглосуточно ведется замер уровня рек на 18 водомерных постах. На сегодня ситуация стабильная, но в случае необходимости, будут оперативно применены материалы для борьбы с наводнением.

Начальник Донецкой железной дороги Борис ОСТАПЮК утвердил «Оперативные планы подготовки сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к пропуску весеннего паводка 2010 года», согласно которым создан запас необходимых материалов для водоборьбы: стальных материалов - 24,5 тонн, леса - 323 куба, цемента - 46 тонн, песка - 7 вагонов и т.п..

По результатам осмотра инженерных сооружений, который проводился осенью, специалисты путевого хозяйства предварительно определили свыше 65 наиболее опасных участков, на которые во время движения локомотивным бригадам необходимо быть особенно пристальными. За опасными местами земляного полотна закреплены ответственные работники. Проведено техническое обучение и инструктаж локомотивных бригад.