НКРС одобрила проект изменений к Перечню РЭС и ИС

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект изменений к Перечню радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИС), для эксплуатации которых не нужны разрешения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, целью внесения изменений в Перечень является создание благоприятных условий для пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые предоставляют и получают телекоммуникационные услуги с помощью современных радиосетей передачи данных и приведения номенклатуры определенных им РЭС и ИС в соответствие с реалиями научно-технического прогресса, который даст возможность повысить эффективность регуляторного действия Перечня.

«Внесение этих изменений позволит поддерживать созданные благоприятные условия для развития и функционирования современных радиосетей передачи данных и будет содействовать развитию конкурентной среды в отрасли», - отмечается в сообщении.

В соответствии с решением НКРС, данный документ будет направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.