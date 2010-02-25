НКРС приняла проект изменений лицензионных условий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на сегодняшнем заседании приняла за основу проект изменений в лицензионные условия осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и предоставления в пользование каналов электросвязи (местных, междугородных, международных).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, в частности, в лицензионные условия вносится раздел 8 «Специальные требования к субъекту ведения хозяйства, который осуществляет деятельность по предоставлению в пользование каналов электросвязи».

Теперь лицензиат, который получил лицензию на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи, может предоставлять в пользование местные каналы электросвязи согласно полученной лицензии с использованием каналов электросвязи в пределах отдельных населенных пунктов или районов в пределах региона, отмеченного в лицензии.

Лицензиат, получивший лицензию на предоставление услуг фиксированной междугородной телефонной связи, может предоставлять в пользование местные, междугородные каналы электросвязи согласно полученной лицензии с использованием каналов электросвязи в пределах отдельных населенных пунктов, районов или регионов, отмеченных в лицензии (областей, Автономной Республики Крым, Киева и Севастополя).

Лицензиат, получивший лицензию на предоставление услуг фиксированной международной телефонной связи, может предоставлять в пользование местные, междугородные, международные каналы электросвязи согласно полученной лицензии с использованием каналов электросвязи в пределах отдельных населенных пунктов, районов или регионов, отмеченных в лицензии, а также трансграничные каналы.

При предоставлении в пользование международного канала электросвязи для транзита трафика через территорию Украины лицензиат обязан обеспечить целостность канала, который исключает возможность маршрутизации трафика в точках взаимосоединения с телекоммуникационной сетью общего пользования или телекоммуникационной сетью других операторов на территории Украины.

Документ должен быть одобрен соответствующими ведомствам и зарегистрирован в Министерстве юстиции.